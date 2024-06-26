٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85520872
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مصدر مسؤول : بداية الصمت الانتخابي صباح غد الخميس

٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٠٢ م
رمز الخبر: 85520872
مصدر مسؤول : بداية الصمت الانتخابي صباح غد الخميس

طهران / 26 حزيران / يونيو / ارنا – اعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء فترة الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ 14، عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس؛ على ان تتوقف كافة النشاطات ذات الصلة بعد ذلك.

ونقل المركز الاعلامي بوزارة الداخلية، عن لجنة الانتخابات الوطنية في بيان رقم 5 الصادر عن اللجنة انه وفقا للمادة 66 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في البلاد، ستنتهي فترة الحملات الدعائية للمرشحين، غدا الخميس عند الساعة الثامنة صباحا، وذلك استعدادا لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم الجمعة 28 حزيران / يونيو الجاري.

واهابت اللجنة الانتخابية، بجميع المشرحين وانصارهم، والاحزاب والتيارات السياسية وعامة المواطنين الاعزاء، بالتوقف عن كافة النشاطات الدعائية مع بدء فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.

هذا ويتنافس 6 مرشحين، مدرجة اسماؤهم تلوا، على الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران :

- حجة الاسلام مصطفى بور محمدي

- مسعود بزشكيان

- سعيد جليلي

- علي رضا زاكاني

- امير حسين قاضي زادة هاشمي

- محمد باقر قاليباف

انتهى ** ح ع

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