ايران تدين الهجوم الارهابي في النيجر

واعرب كنعاني اليوم الاربعاء، عن اسفه بضحايا هذا الهجوم الارهابي الذي استهدف منطقة تيلابيري النيجرية، يوم الثلاثاء، وراح ضحيته عدد من العسكريين والمدنيين بين قتيل وجريح؛ كما عبّر عن تضامنه مع حكومة النيجر وشعبها المسلم، لاسيما عائلات الضحايا في هذا الحادث المرير.

وصرح المتحدث باسم الخارجية : ان جمهورية ايران الاسلامية، لطالما اعتبرت الارهاب تهديدا جديّا للمجتمعات الانسانية والامن الدولي، مع تاكيدها المستديم على ضرورة التعاون وتسخير كافة الجهود من قبل المجتمع الدولي بهدف مواجهة هذا التهديد المشترك.

وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية الثلاثاء، مقتل 20 جنديا ومدنيا واحدا، وإصابة 9 آخرين في هجوم "إرهابي" غربي النيجر.

واوضحت الوزارة في بيان لها، ان "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم مدني وإصابة تسعة بجروح.

كما لفت البيان الى، ان "عشرات" المهاجمين لقوا حتفهم في ذات الهجوم، فضلا عن نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.

وتقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، تمردا منذ عقد تقريبا.

انتهى ** ح ع