٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85521013
T T
٠ Persons

سمات

أنصار الله تعزي هنية في استشهاد 10 من أقاربه اثر قصف صهيوني

٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٥٠ م
رمز الخبر: 85521013
أنصار الله تعزي هنية في استشهاد 10 من أقاربه اثر قصف صهيوني

طهران / 26 حزيران / يونيو / ارنا – عزى المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية - حماس "إسماعيل هنية"، في استشهاد ما يزيد عن 10 من أقاربه اثر جريمة إبادة للعدو الصهيوني بغزة.

وحيا المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له، اليوم، "الصمود والصبر لهذا القائد الكبير الذي يستقبل الابتلاءات والمحن الشديدة بدرجة كبيرة من الرضا والتسليم والثبات"؛ حسب موقع المسيرة الاخباري الالكتروني.

وجدد المكتب، إدانته "الجرائم والمذابح المتوالية للعدو بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم أمريكي وقح"؛ مشيرا إلى، أن "استمرار الصلف الصهيوني وتحدي القوانين يؤكد مدى التخبط والفشل للعدو بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني والمقاومة".

وأكد البيان الصادر عن انصار الله، بأن "جرائم العدو التي تأتي انتقاما من أبناء وعائلات القادة المجاهدين، لن تزيد المقاومة إلا عزيمة وثباتا على طريق القدس حتى النصر".

يُذكر أنّ العدو الصهيوني ارتكب مجزرةً بحق عائلة هنية، أسفرت عن ارتقاء 10 من أفرادها، بينهم شقيقته الشهيدة "أم ناهض"، حيث استهدف منزلاً لها في مخيم الشاطئ، غربي قطاع غزة؛ فجر أمس الثلاثاء.

انتهى ** ح ع 

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .