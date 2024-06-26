أنصار الله تعزي هنية في استشهاد 10 من أقاربه اثر قصف صهيوني

وحيا المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له، اليوم، "الصمود والصبر لهذا القائد الكبير الذي يستقبل الابتلاءات والمحن الشديدة بدرجة كبيرة من الرضا والتسليم والثبات"؛ حسب موقع المسيرة الاخباري الالكتروني.

وجدد المكتب، إدانته "الجرائم والمذابح المتوالية للعدو بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم أمريكي وقح"؛ مشيرا إلى، أن "استمرار الصلف الصهيوني وتحدي القوانين يؤكد مدى التخبط والفشل للعدو بفضل صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني والمقاومة".

وأكد البيان الصادر عن انصار الله، بأن "جرائم العدو التي تأتي انتقاما من أبناء وعائلات القادة المجاهدين، لن تزيد المقاومة إلا عزيمة وثباتا على طريق القدس حتى النصر".

يُذكر أنّ العدو الصهيوني ارتكب مجزرةً بحق عائلة هنية، أسفرت عن ارتقاء 10 من أفرادها، بينهم شقيقته الشهيدة "أم ناهض"، حيث استهدف منزلاً لها في مخيم الشاطئ، غربي قطاع غزة؛ فجر أمس الثلاثاء.

انتهى ** ح ع