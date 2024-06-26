القوات المسلحة اليمنية تستهدف والمقاومة العراقية سفينة "إسرائيلية" في ميناء حيفا

وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمينة "العميد يحيى سريع"، في بيان اليوم الأربعاء، أنه "وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديهِ والرد على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناء الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة، فقد نفذت القوات المسلحة بالاشتراك معَ المقاومة الإسلامية العراقيةِ بعونِ اللهِ تعالى عملية عسكرية مشتركةً استهدفتْ سفينةَ ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناءِ حيفا بعددٍ من الطائراتِ المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله".

وجدّد المتحدث باسم القوات اليمنية، تأكيده على مواصلة تنفيذ العملياتِ العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، "إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

انتهى ** ح ع