مخبر يؤكد على الإسراع في البحث عن المفقودين واغاثة مصابي فيضانات شمال ايران

وأكد مخبر، في هذا الاتصال الهاتفي، بعد تلقيه آخر التقارير بشأن الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في محافظة مازندران شمال ايران بعد هطول الامطار الغزيرة، ضرورة الاستعداد الشامل من قبل المحافظة ومؤسسات الإغاثة في ظل تحذيرات الانواء الجوية لمواجهة الحوادث المستقبلية المحتملة وطلب من محافظ مازندران متابعة مصير المفقودين في هذا الحادث في أسرع وقت ممكن مع تقدير الأضرار الحاصلة.

كما شدد القائم بأعمال الرئيس على المتابعة الجيدة لاغاثة مصابي الفيضانات وإصلاح وإعادة فتح طرق النقل في ضوء الرحلات الصيفية.

من جانبه أعلن يوسف نوري محافظ مازندران، في هذا الاتصال الهاتفي، بعد شرحه مستجدات الأوضاع في المنطقة، الاستعداد الشامل للأجهزة التنفيذية ورجال الإنقاذ في حالة تكرار الحادث.

يذكر انه في حوالي الساعة 20:30 من مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، وبعد هطول أمطار غزيرة، حدثت فيضانات في مرتفعات مازاندران، بما في ذلك سوادكوه، وتسببت في وقوع أضرار.

وأدت السيول التي شهدتها منطقة طالع رودبار في سوادكوه إلى تحرك الكثير من قطع الاحجار الجبلية من المرتفعات إلى الطرق، وجرف عدد كبير من السيارات بواسطة هذه السيول.

انتهى ** 2342