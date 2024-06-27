ايران...تدشين جهاز محاكاة طائرة النقل العسكرية "سي 130"

وفي حفل افتتاح مشروع جهاز محاكاة C130 قال قائد القوات الجوية: اليوم وبفضل الثورة الإسلامية وفي ظل قيادة القائد العام للقوات المسلحة (دام عزه) تشهد حركة القوات الجوية تطورا وتقدما ، وأهم أسباب هذا التقدم والنجاح هو جهود العلماء والنخب الشابة على مدار الساعة في القوات الجوية.

وبالإشارة إلى أهمية الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، أكد قائد القوات الجوية على المشاركة النشطة والواسعة والشاملة لكوادر القوات الجوية وأسرهم في الاختبار الكبير يوم الجمعة ، ووصف الانتخابات بأنها مظهر من مظاهر قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وزار العميد واحدي معرض الإنجازات الفنية والهندسية في مجال الدفاع وافتتح صالة الرماية ومركز المراقبة بالقاعدة.

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