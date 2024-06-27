رئيس منظمة التعبئة: المشاركة في الانتخابات تعزز اقتدار ايران  

وقال العميد سليماني، يوم الأربعاء، في مؤتمر القبائل الرحل المنعقد في محافظة لرستان غرب ايران: إيران في طريقها إلى انتخابات مبكرة على أساس الدستور، والمؤسسات المسؤولة والمواطنون يستعدون لإجراء انتخابات كبرى في يوم الجمعة.

واعتبر إجراء انتخابات مبكرة في استقرار تام بانه عنصر سياسي قوي وجدير بالتقدير، واضاف: ان الشعب الإيراني كان دائما في المقدمة في جميع المراحل ويستعد الان لمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات.

وقال رئيس منظمة التعبئة: اليوم يسعى نظام الهيمنة في العالم بوسائل اعلامه العملاقة أن يجعل شبابنا وشعبنا يعزفون عن المشاركة في الانتخابات من خلال بث الاكاذيب والاخبار المزيفة وزرع اليأس.

وتابع: ان المشاركة الحماسية في الانتخابات الرئاسية تساعد على حل المشاكل الاقتصادية وتعطي الحكومة المزيد من القدرة التنفيذية.

وأضاف العميد سليماني: ان قائد الثورة أكد في عدة خطابات على المشاركة في الانتخابات وحدد معايير الاختيار الصحيح.

ومن المقرر إجراء انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة يوم غد الجمعة 28 حزيران/يونيو بمشاركة المرشحين الخمسة ، سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي وعلي رضا زاكاني، فيما انسحب امير حسين قاضي زادة هاشمي من المنافسة.

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