زاكاني ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية

وقال زاكاني في منشور انه ينسحب من الاستمرار في خوض الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

وكتب زاكاني على حسابه الشخصي في منصة "إكس": "بقيت حتى المهلة القانونية للسباق الرئاسي، غير أن ديمومة درب الشهيد رئيسي أكثر اهمية. ادعو جليلي وقاليباف للاتحاد والا يتركوا المطلب العادل لقوى الثورة من دون استجابة، وأن يعملوا للحد من تشكيل حكومة روحاني الثالثة. اشكر الشعب العزيز والمناصرين، ولا اخشى لومة لائم."

ومع انسحاب زاكاني، يبقى كل من سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بور محمدي ومسعود بزشكيان، في المعترك الانتخابي وذلك بعد انسحاب أمير حسين قاضي زادة هاشمي من الانتخابات ليلة امس.

وستجرى الرئاسيات الرابعة عشرة لانتخاب تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية غدا الجمعة في ارجاء البلاد وكذلك السفارات والبعثات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الخارج.