باقري: الحكومة الجديدة ستستفيد من الطاقات الدولية للحكومة الثالثة عشرة

واضاف باقري وهو يتحدث على هامش مراسم مرور اربعين يوما على استشهاد شهداء الخدمة في ضريح السيد عبد العظيم الحسني بشهر ري جنوبي طهران، اضاف ان وزير الخارجية الشهيد، كان يتحلى بخصائص مميزة احداها الدرب المضيء الذي سلكه في السياسة الخارجية ووزارة الخارجية.

واكد ان الشهيد امير عبد اللهيان كان دبلوماسيا ثوريا ولم يخش الدخول الى الساحات المحفوفة بالمخاطر. وعندما كان في الميدان، لم يتأثر بالاجواء والظروف، بل كان يخطط هو الاطار ويمضي قدما بما يخدم الجمهورية الاسلامية.

وقد اقيمت مراسم مرور اربعين يوما على استشهاد الرئيس اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان وشهداء الخدمة في ضريح السيد عبد العظيم الحسني بمشاركة اسر شهداء الخدمة.

وحضر المراسم، رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر وعدد من الوزراء والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي والمسؤولين المدنيين والعسكريين.