مخبر يرعى مراسم تكريم شهداء الخدمة

والقى قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني كلمة في المراسم قال فيها ان هذا اليوم (السابع من تير 27 حزيران) هو يوم كبير في تاريخ الثورة الاسلامية وذكرى استشهاد اية الله بهشتي وانصاره ويصادف ذكرى اربعين يوما على استشهاد اية الله رئيسي وشهداء الخدمة وكذلك شهيد الميدان الدبلوماسي امير عبد اللهيان.

واضاف اننا نحيي اليوم ذكرى شهيد الميدان الدبلوماسي الشهيد امير عبد اللهيان هذا الانسان العظيم الذي اظهر لاقرانه خصائصه البارزة ابان حياته وكانت الشهادة تبيانا لاجراءاته الانسانية.

واشار العميد قاآني الى خصائص الشهيد امير عبد اللهيان وقال ان هذا الشهيد السعيد، كان احد الذين طرحوا رسالة المقاومة برؤية ومستوى القوانين الدولية في بلدان المنطقة وخارج المنطقة وحتى مجلس الأمن الدولي.

ثم تحدث حجة الاسلام والمسلمين رستمي رئيس ممثلية الولي الفقيه في الجامعات.

وحضر اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الى مرقد الشهيد حسين امير عبد اللهيان لقراءة سورة الفاتحة على روح هذا الشهيد العزيز.