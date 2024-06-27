وزير النفط: اتفاق نقل الغاز الروسي الى ايران، اخر تذكار دبلوماسي للشهيد رئيسي

وكتب اوجي اليوم الخميس في حسابه في الفضاء الافتراضي يقول: ان الاتفاق الاستراتيجي لنقل الغاز الروسي الى ايران، هو اتفاق منقطع النظير في احداث قفزة في نصيب ايران من تجارة الغاز في العالم واخر تذكار لدبلوماسية الطاقة النشطة للشهيد رئيسي.

واضاف انه اضافة الى توفير مصالح البلدين، فان هذا الحدث المهم، يعد خطوة جبارة لتحويل ايران الى مركز غازي في المنطقة.

يذكر انه في الايام الاخيرة من الحكومة الثالثة عشرة، وقعت وزارة النفط الايرانية مذكرة تفاهم مع روسيا لتحويل ايران الى مركز للغاز بالمنطقة، وهو اجراء جاء لتحقيق وعد اطلقه رئيس الجمهورية الشهيد.

وفي هذا الاطار، تم امس في طهران، التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثل الاتحاد الروسي ووزير النفط الايراني بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، يتم بموجبه توريد الغاز الروسي الى ايران.