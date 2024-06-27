٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م
رمز الخبر: 85521846
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

مخبر: البلاد تجاوزت مشاكل الماء والكهرباء بفضل جهود الشهيد رئيسي

٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ م
رمز الخبر: 85521846
مخبر: البلاد تجاوزت مشاكل الماء والكهرباء بفضل جهود الشهيد رئيسي

طهران/ 27 حزيران/يونيو/ارنا – قال رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر اليوم الخميس أننا تجاوزنا المشاكل العديدة التي واجهتها الحكومة في بداية عملها في قطاع الماء والكهرباء مؤكدا ان الشهيد رئيسي تابع الآليات الممكنة لمعالجة المشكلات في هذا المجال.

واشار مخبر في مراسم تدشين 42 مشروعا لصناعة الماء والكهرباء في محافظات مختلفة الى اقتراب موعد اجراء الرئاسيات الـ 14 معتبرا اياها بمنزلة ليلة القدر بالنسبة للبلاد.

واشار الى تزامن مرور اربعين يوم على شهداء الخدمة مع يوم "السابع من تير" 27 حزيران، ذكرى استشهاد الشهيد بهشتي و 72 من انصاره وقال ان الامام الراحل والشهيد بهشتي والشهيد رئيسي لديهم اوجه مشتركة، أولها مظلومتيهم.

وتابع ان الشهيد رئيسي كان مهتما جدا بتحمل مسؤولياته امام الشعب وكذلك المستضعفين وبنفس القدر كان يشعر بالمسؤولية.

واكد ان ما كان يمنح الشهيد رئيسي، القوة هو حبه للناس وتشوقه للخدمة. وطيلة العامين ونحو 10 أشهر من توليه الرئاسة، لم يسمح للياس والقنوط أن يستوليان عليه. وكان يعول بجد على الامكانات والطاقات الداخلية وهذا ما اسهم في تقدم الامور.

كما حيى مخبر، ذكرى الشهداء وزير الخارجية وامام جمعة تبريز ومحافظ اذربايجان الشرقية ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية وطاقم الطائرة العمودية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .