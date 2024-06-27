مخبر: البلاد تجاوزت مشاكل الماء والكهرباء بفضل جهود الشهيد رئيسي

واشار مخبر في مراسم تدشين 42 مشروعا لصناعة الماء والكهرباء في محافظات مختلفة الى اقتراب موعد اجراء الرئاسيات الـ 14 معتبرا اياها بمنزلة ليلة القدر بالنسبة للبلاد.

واشار الى تزامن مرور اربعين يوم على شهداء الخدمة مع يوم "السابع من تير" 27 حزيران، ذكرى استشهاد الشهيد بهشتي و 72 من انصاره وقال ان الامام الراحل والشهيد بهشتي والشهيد رئيسي لديهم اوجه مشتركة، أولها مظلومتيهم.

وتابع ان الشهيد رئيسي كان مهتما جدا بتحمل مسؤولياته امام الشعب وكذلك المستضعفين وبنفس القدر كان يشعر بالمسؤولية.

واكد ان ما كان يمنح الشهيد رئيسي، القوة هو حبه للناس وتشوقه للخدمة. وطيلة العامين ونحو 10 أشهر من توليه الرئاسة، لم يسمح للياس والقنوط أن يستوليان عليه. وكان يعول بجد على الامكانات والطاقات الداخلية وهذا ما اسهم في تقدم الامور.

كما حيى مخبر، ذكرى الشهداء وزير الخارجية وامام جمعة تبريز ومحافظ اذربايجان الشرقية ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية وطاقم الطائرة العمودية.