إقامة مراسم اربعينية شهداء الخدمة رئيسي ومرافقيه في طهران

وانطلقت مراسم أربعينية استشهاد الدكتور ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ورفاقهما عند الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس في عموم البلاد وفي طهران في مصلى الامام الخميني (رض).

وتخلل المراسم التي جرت في طهران، كلمة مصورة لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، اكد فيها على أهمية تحويل التهديد إلى فرصة، وقال “نحن واجهنا حوادث كبيرة وخسرنا قادة ولكن تم تحويل التهديدات إلى فرصة فهذه الدماء أحدثت نهضة وحياة جديدة”.

واضاف السيد نصرالله، “لقد أثبت الشعب الإيراني من خلال حضوره المباشر وتعاطيه مع الحادثة والهدوء العام في إيران جدارته فكان هذا مثال لكل العالم”.

وشدد السيد نصرالله على أن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو نصير كل شعوب المنطقة والسد المنيع امام كل المستعمرين، وقال للشعب الإيراني “مساركم وحضوركم وتحمّلكم هو الذي ترتبط به مصائر المنطقة كلها”.

كما القت عقيلة الرئيس الراحل، الدكتورة جميلة علم الهدى كلمة بالمناسبة.

وحضر هذا الحفل العديد من الشخصيات والمسؤولين والعسكريين والمدنيين في البلاد ومجموعة من الضيوف الأجانب وسفراء الدول الأجنبية المقيمين في طهران وحشد من المواطنين.

انتهى ** 2342