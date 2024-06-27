النخالة: الشهيد رئيسي دافع باسم إيران وشعبها عن فلسطين باقتدار

واكد النخالة في كلمة له بمراسم أربعينية الشهيد السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه التي جرت مساء الخميس في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران: "اتينا اليوم إلى طهران لمشاركة حزنكم ونؤكد أننا فقدنا هؤلاء الشهداء أيضاً."

وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان حققا انجازات كبيرة للمقاومة والمنطقة وقربا مواقف الدول المختلفة من فلسطين. لقد كان ذلك نجاحا لفلسطين والمنطقة بأسرها.

وتابع النخالة: دافع الشهيد رئيسي عن فلسطين بكل ما أوتي من قوة باسم إيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة الأوساط الدولية. نستذكر دائمًا دعم الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال طوفان الأقصى، ولا ننسى مواقف الرئيس الإيراني ووزير خارجيته الداعمة لفلسطين.

وقال: وبهذه المناسبة أود أن أشكر الشعب الإيراني والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية وعلى رأسهم قائد الثورة الاسلامية على دعمهم المستمر للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وإن شاء الله سنواصل الطريق نحو انتصار القدس وفلسطين معا.

انتهى ** 2342