٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:١٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85522066
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التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية يبدأ في الثامنة من صباح الغد

٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:١٨ م
رمز الخبر: 85522066
التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية يبدأ في الثامنة من صباح الغد

طهران / 27 حزيران /يونيو/ارنا- اعلنت لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة ستبدأ عند الساعة الثامنة من صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في مراكز الاقتراع في عموم البلاد.

واوضحت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الخميس انه بناء على المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل؛ يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وقالت انه يمكن للناخبين الايرانيين المقيمين في الخارج الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة.

واعلن امين لجنة الانتخابات في البلاد والمتحدث باسمها محسن اسلامي بان عدد مراكز الاقتراع يبلغ 58 الفا و 640 مركزا ، منها 34 الفا و 522 في المدن و 24 الفا و 118 في القرى والارياف، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 340 مركزا في اكثر من 95 دولة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع الثابتة 43 الفا و 425 فيما يبلغ عدد المراكز المتنقلة 15 الفا و 215 مركزا.

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