مسؤول: سيتم الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية تباعا قبل ظهر السبت

وقال شاهجراغي في تصريح تلفزيوني مساء الخميس: لدينا حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الاخر متنقل.

وتابع: في الخارج، لدينا 138 مكتب تمثيلي في 99 دولة، حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الايرانيين.

وقال شاهجراغي: على سبيل المثال، في ولايات أمريكية مختلفة، من المقرر تجهيز 30 مركز اقتراع وفي المانيا 5 مراكز اقتراع وفي العراق والمملكة العربية السعودية، تتم عملية التصويت فقط في السفارة والقنصليات في كل منهما.

واضاف نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية: لقد تم بذل الكثير من الجهود من أجل ان يدلي الحجاج الايرانيون المتواجدون في السعودية باصواتهم، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أخبار من وزارة الخارجية علما بان وزير الخارجية بالانابة والمسؤولين في الخارجية بذلوا جهودا كبيرة بهذا الصدد.

وقال: عملية التصويت ستبدا من الساعة 8 صباحا (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون. وإذا كانت هناك حاجة للتمديد، فسيتم الاعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية.

انتهى ** 2342