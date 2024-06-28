بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد رسميا

وستنطلق العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية في البلاد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).

وقال وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي في وقت سابق بان عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ اكثر من 61 مليونا.

كما صرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي بان هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الاخر متنقل.

وتابع: في الخارج، لدينا 138 مكتب تمثيلي في 99 دولة، حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الايرانيين.

وقال: عملية التصويت ستبدا من الساعة 8 صباحا ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون. وإذا كانت هناك حاجة للتمديد، فسيتم الاعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية.

انتهى ** 2342