القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "SEAJOY" في البحر الأحمر وهدفًا حيويًا في حيفا

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية الثانية استهدفت سفينة (SEAJOY) في البحرِ الأحمرِ، لاختراقِ الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونُفّذت العملية الثانية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية وذلك بزورقٍ مسيّرٍ وعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقد أدّت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، وتنفيذ ما ورد في بياناتها السابقة بشأن السفن "الإسرائيلية" أو المرتبطة بالعدوّ أو التابعة لشركات تتعامل معه.

وشددت على أن عمليات استهداف السفن المذكورة وكذلك السفن المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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