٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85522125
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القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "SEAJOY" في البحر الأحمر وهدفًا حيويًا في حيفا

٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٤٨ ص
رمز الخبر: 85522125
القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة "SEAJOY" في البحر الأحمر وهدفًا حيويًا في حيفا

طهران / 28 حزيران/يونيو/ارنا- نفّذت القوات المسلحة اليمنيّة عمليتين عسكريتين، الخميس 27/6/2024، الأولى مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفًا حيويًا في حيفا وحققت هدفها بنجاح. 

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية الثانية استهدفت سفينة (SEAJOY) في البحرِ الأحمرِ، لاختراقِ الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونُفّذت العملية الثانية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية وذلك بزورقٍ مسيّرٍ وعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقد أدّت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة. 

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، وتنفيذ ما ورد في بياناتها السابقة بشأن السفن "الإسرائيلية" أو المرتبطة بالعدوّ أو التابعة لشركات تتعامل معه. 

وشددت على أن عمليات استهداف السفن المذكورة وكذلك السفن المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انتهى ** 2342

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