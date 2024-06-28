ناقلات جند الاحتلال ودباباته تحت مرمى نيران المقاومين في غزة

وافاد تقرير للميادين ان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستهدفت كتائب القسام مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بصاروخ "107" قصير المدى.

وأعلنت أيضاً، استهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال بقذيفة "RBG" في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة. واستهدفت دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في مخيم الشابورة في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

واستهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، واشتعلت النيران فيها، في الحي السعودي غربي مدينة رفح، مؤكدةً هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي في مكان الاستهداف لإجلاء القتلى والجرحى.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية صهيونية قرب مقبرة التوانسة، شرقي حي الشجاعية، في تفجير عبوة "ثاقب" برميلية، زُرعت مسبقاً.

وأعلنت تدمير آليتين عسكريتين صهيونيتين، وقعتا في حقل من العبوات الأرضية البرميلية في أرض قنديل، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وأكد مجاهدو سرايا القدس تفجيرهم عبوة أرضية، من نوع "زلزال"، في آلية عسكرية صهيونية، متوغلة في شارع بغداد، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وقصف مجاهدو سرايا القدس، بقذائف الهاون، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، في الحي السعودي، غربي مدينة رفح.

كما قصفت، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، تجمعاً لجنود الاحتلال، في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري، برشقة صاروخية.

من جانبها، أعلنت كتائب المجاهدين قصف مستوطنة "نيريم"، في غلاف غزة الجنوبي، برشقةٍ صاروخية، اول أمس.

وخاض مجاهدوها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محور التقدم، شرقي مدينة غزة.

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