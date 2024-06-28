موسكو: الغربيون لم يفلحوا بالتدخل في الانتخابات الإيرانية

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن كابولوف ردًا على سؤال فيما إذا كان الغرب يحاول التدخل في العملية الانتخابية الإيرانية: الغرب لم يتوقف أبدًا عن محاولة التدخل في شؤون إيران الداخلية.

واضاف كابولوف: إن الدول الغربية تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية من خلال عملائها، لكنها لم تفلح حتى الآن.

يذكر ان انتخابات الدورة الـ 14 لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنطلق في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في عموم البلاد.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات اكثر من 61 مليون شخص.

وسيدلي الناخبون باصواتهم في 58 الفا و 640 مركز اقتراع في البلاد و 344 مركز اقتراع في 99 دولة في العالم.

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