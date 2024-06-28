إيران في المرتبة الثالثة آسيويا والسابعة عالميا في نمو إنتاج الكهرباء

وفي كلمته امس الخميس خلال حفل افتتاح 42 مشروعا للمياه والكهرباء في 4 محافظات بالبلاد، بحضور رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، انه ماعدا عدم التوازن الذي كان قائما في قطاع الكهرباء من حيث الانتاج والاستهلاك، هنالك حاجة الى ما بين 4 و5 آلاف ميغاواط كل عام، الأمر الذي تطلب وضع إجراءات خاصة على جدول الأعمال لحل هذه المشكلة.

وأشار محرابيان إلى أن وزارة الطاقة سعت الى سد النقص في الطاقة الكهربائية على شكل خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وأضاف: في البرامج قصيرة المدى لحمل الذروة للعام 2022 تم اتخاذ 100 اجراء استراتيجي وفي العام الماضي 140 إجراء استراتيجيا وفي العام الجاري 180 إجراء استراتيجيا.

وأشار وزير الطاقة كذلك إلى تقييم صناعة الكهرباء الإيرانية من قبل مؤسسات الطاقة الدولية وقال في هذا الصدد: إن مكانة إيران من حيث زيادة قدرة توليد الكهرباء في السنوات الثلاث الأخيرة هي السابعة وفق التقييم الدولي، والدول التي تتقدم على ايران هي الصين والهند وأمريكا وروسيا والبرازيل وإندونيسيا، ولا يمكن مقارنة عدد سكان هذه البلدان ومساحتها وحجمها الاقتصادي مع ايران.

وقال محرابيان: تحتل إيران المركز الأول في إنتاج الكهرباء في منطقة غرب آسيا، وفي آسيا تحتل المركز الثالث، متفوقة على دول مثل مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

*أهداف الخطة التنموية السابعة في انتاج الكهرباء

وعن أهداف صناعة الكهرباء في خطة التنمية السابعة قال محرابيان: من المستهدف في خطة التنمية السابعة الوصول إلى 123 ألف ميغاواط من الطاقة الإنتاجية للبلاد من الكهرباء وهو ما يمثل فجوة قدرها 30 ألف ميغاواط مقارنة بالقدرة الإنتاجية الحالية البالغة 93 ألف ميغاواط.

واشار وزير الطاقة ان هنالك محطات جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 22 ألف ميغاواط قيد الانشاء في البلاد وقال: بالنظر إلى محطات الكهرباء الجديدة قيد الانشاء بقدرة 22 ألف ميغاواط والتي سيتم تدشينها في وقت قصير إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، ستكون هناك حاجة إلى 8 آلاف ميغاواط فقط لتحقيق الاهداف المرسومة في خطة التنمية السابعة.

وأشار وزير الطاقة إلى أنه على الرغم من أنه نصت خطة التنمية السابعة على أنه بنهاية الخطة يجب تداول 60% من الطاقة الإنتاجية للبلاد من الكهرباء من خلال البورصة، الا ان هذا الهدف تحقق في العام الأول من الخطة حيث تم خلال الأسابيع الماضية تداول أكثر من 60% من طاقة إنتاج الكهرباء في البلاد في البورصة.

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