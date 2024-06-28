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بعد الادلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية الـ 14؛
قائد الثورة : مشاركة الشعب في الانتخابات ضرورة.. صمود الجمهورية الإسلامية يعتمد على حضور الشعب
٢٨/٠٦/٢٠٢٤، ٨:٥٩ ص
رمز الخبر: 85522249
طهران / 28 حزيران / يونيو / ارنا-قال قائد الثورة الاسلامية "سماحة آية الله السيد علي الخامنئي" : إن صمود ايران وديمومتها يعتمد على حضور الشعب في الساحات؛ مؤكدا على مشاركة الشعب الحماسية في الانتخابات الرئاسية الـ 14.
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