مساعد رئيس السلطة القضائية : يجب على الرئيس المقبل تعزيز الثقة بين الشعب والحكومة

وأوضح غريب ابادي، عقب الادلاء بصوته للانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة في حسينة الإرشاد بطهران : إن المشاركة الواسعة للشعب في الانتخابات، ستؤدي إلى انتخاب رئيس يتمتع بدعم واسع النطاق، وبهذه الشروط سيتمكن الرئيس من حل المشاكل الداخلية بمزيد من السلطة وتحقيق التماسك الداخلي بين الشعب.

وتابع : على الرئيس أن يظهر قويا على صعيد السياسة الخارجية، خاصة في الوضع الذي نواجه فيه عدوا لدودا مثل الكيان الصهيوني الذي يقتل الناس والمدنيين ويسفك دماء الأبرياء. لذلك فإن دعم محور المقاومة يجب أن يكون على جدول أعمال وزارة الخارجية.

وأشار غريب ابادي إلي أن تطوير العلاقات مع دول الجوار تم في حكومة الشهيد رئيسي، ويجب أن يكون مبدأ ثابتاً لجميع الحكومات؛ مضيفا، أن لدول الجوار دور اساسي جداً في العلاقات الخارجية للبلاد، وهذا النهج لا يقتصر على الجمهورية الإسلامية الإسلامية.

وفتحت مراكز التصويت في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024) أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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