لجنة الانتخابات الايرانية : التصويت مستمر لدى مراكز الاقتراع في الخارج

وفي تصريح له اليوم، لفت إسلامي إلى أن عملية الانتخابات الرئاسية الـ 14 بدأت منذ الثامنة صباحاً : وفقاً لإعلان وزارة الداخلية يومي 7 و 8، فقد تم توزيع أسماء وأرقام المرشحين للانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد حسب الترتيب الأبجدي.

وأضاف امين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها : وفقاً للإعلان رقم 19، يمكن للأشخاص المشاركة في الانتخابات بشهادات الميلاد والبطاقات الوطنية، ويمكن لحاملي شهادات الميلاد القديمة الذهاب إلى مراكز الاقتراع بالرمز الوطني.

وتابع اسلامي : وفقاً للإعلان رقم 16 واستناداً إلى المادة 10 يمنع تصوير الأصوات الانتخابية. وأيضاً، وفقاً للإعلان رقم 17، تم اخطار ممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع بأنه لا يحق لهم الإعلان ضد أي من المرشحين وفي حال مشاهدته سيتم طردهم من مراكز الاقتراع.

وأوضح هذا المسؤول : إن عدد مراكز الاقتراع داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية المخصصة للرئاسيات الـ 14، يبلغ 58 الفا و 640 مركزا ويمكن لمواليد 29 یونیو 2006 المشاركة في هذه الانتخابات.

وافادت ارنا، ان البعثات الايرانية وبما يشمل السفارات والقنصليات العالمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدول المختلفة، شرعت في المهام الموكلة اليها من اجل تنفيذ عملية الاقتراع واستقبال الناخبين الايرانيين للادلاء باصواتهم.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم.

وبحسب لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان عدد مراكز الاقتراع في الخارج، يبلغ 345 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الـ 14 بالجمهورية الاسلامية الايرانية، 4 مرشحون وهم :

حجة الاسلام مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما اعلن المرشحان، امير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.

انتهی**1426/ ح ع **