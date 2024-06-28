خطيب جمعة طهران : على رئيس الجمهورية ان يكون مؤمنا بمبادئ الثورة الاسلامية

واضاف "صديقي" من منبر لجمعة في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران اليوم : على رئيس الجمهورية ان يكون مؤمنا بمبادئ الثورة الاسلامية، على غرار الشهيد اية الله بهشتي.

وتابع : رئيس الجمهورية الشهيد اية الله رئيسي كان على نفس النهج للشهيد بهشتي، وكان يعتبر قائد الثورة الاسلامیة بانه القائد المقتدى، اي أنه كان يسير على نهج الامام الخامنئي في كافة الجوانب الفكرية والعاطفية والعملية، فضلا عن مواقفه السياسة والإنسانية؛ مردفا بان الرئيس الايراني الجديد ايضا يجب عليه ان يتسم بذات الصفات التي كان يتميز بها الشهيد رئيسي.

وخاطب إمام الجمعة المؤقت في طهران الشعب قائلا : يجب أن يتمتع رئيس البلاد بالكفاءة والحيوية والطاقة اللازمة حتى يتمكن من التفاني والجهاد، مثل الرئيس الشهيد؛ ومن لا يمتلك هذه الخبرة والقدرة، فلا يمكنه أن يحل محل الشهيد رئيسي.

انتهی**1426