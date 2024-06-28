٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٢٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85523104
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باقري كني : كندا تمنع مئات الآلاف من الإيرانيين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٢٩ م
رمز الخبر: 85523104
باقري كني : كندا تمنع مئات الآلاف من الإيرانيين المشاركة في الانتخابات الرئاسية

طهران / 28 حزيران / يونيو / ارنا- قال وزير الخارجية الايراني بالوكالة " علي باقري كني": الدولة الوحيدة التي أضرت بالديمقراطية الإيرانية هي كندا، التي منعت علناً مشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين فی الانتخابات الرئاسية الـ 14.

وقال باقري كني، اليوم، في تصريح له من مقر لجنة الانتخابات المعنية بالرعايا الايرانيين في الخارج : الانتخابات هي بمثابة مهرجان جديد للديمقراطية في الجمهورية الإسلامية، وهي واحدة من المناسبات البارزة التي تجسد اقتدار الشعب الإيراني؛ مستدلا بكلام سماحة قائد الثورةالاسلامیة من ان "مكونات قوتنا ليست فقط المواد والأجهزة".

واضاف : الملحمة التي سطرها الشعب الايراني عبر مشاركته في مراسم تشييع شهداء الخدمة، وسط ظروف خطيرة هذا العام، أبهرت العالم؛ مؤكدا بان الشعب حول التهديدات إلى فرص رائعة، وقد جاء اليوم إلى الساحة ليظهر من جديد شغفه وذكائه ويصنع حماسة مميزة.

وتطلع وزير الخارجية بالوكالة، الى تحقيق المشاركة القصوى من قبل الرعايا الايرانيين في الخارج؛ معربا عن اسفه بالقول : إن الدولة الوحيدة التي أضرت بالديمقراطية الإيرانية هي كندا، التي منعت علناً مشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين.

وذكر بأنه رغم المتابعات لكن لم يتسنى التصويت في كندا، قائلا : لقد جسد هؤلاء من جديد بادرة آخرة من بوادر العداء واكدوا امام الراي العام الدولي بأنهم غير صادقين في ما يدعونه بشأن الديمقراطية.

انتهی**1426 / ح ع **

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