انتخابات الرئاسة الـ 14 .. حضور ملفت للإيرانيات المقیمات في بغداد عند صناديق الاقتراع

وشهدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الواقعة بمنطقة "الصالحية - كرادة مريم" غربي نهر "دجلة" ، تواجد الإيرانيات المقيمات في بغداد منذ الساعات الأولى عقب افتتاح صناديق الاقتراع للرئاسيات الـ 14 في ايران.

وفي تصريح له بهذا الشان، أكد المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق "حجة الإسلام غلام رضا أباذري"، أن هناك حوالي 2500 إيراني يعيشون في بغداد ، معظمهم من النساء الإيرانيات اللائي تزوجن من مواطنين عراقيين خلال السنوات الأخيرة.

وقال اباذري لمراسل ارنا، انه، على الرغم من أن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد شهدت انتخابات مختلفة على مدار الـ 17 عامًا الماضية، لكن هذا حضور الجماهيري والمشاركة هذا العام كان أكثر نشاطًا وشموخا.

علما انه من اجل التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14، رصدت 6 مراكز اقتراع تضم 24 صندوقا لاستقبال الناخبين الإيرانيين المقيمين في العراق.

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