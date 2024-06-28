مسؤول : تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 حتى الساعة الثامنة مساء

واوضح اسلامي في تصريح له قبل قليل، انه نظرا للاستقبال الكبير الذي شهدته الدوائر الانتخابية منذ صباح اليوم، فقد تم اتخاذ القرار على تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 في انحاء البلاد، لمدة ساعتين؛ على ان تنتهي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024) أمام الناخبين للتصویت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

انتهى ** ح ع