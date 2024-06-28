٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85523251
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مسؤول : تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 حتى الساعة الثامنة مساء

٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ م
رمز الخبر: 85523251
مسؤول : تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 حتى الساعة الثامنة مساء

طهران / 28 حزيران / يونيو / ارنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية "محسن اسلامي"، تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد، حتى الساعة الثامنة مساء.

واوضح اسلامي في تصريح له قبل قليل، انه نظرا للاستقبال الكبير الذي شهدته الدوائر الانتخابية منذ صباح اليوم، فقد تم اتخاذ القرار على تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ  14 في انحاء البلاد، لمدة ساعتين؛ على ان تنتهي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024) أمام الناخبين للتصویت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

انتهى ** ح ع  

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