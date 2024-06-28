اعتقال عدد من مثيري الشغب في مركز اقتراع برمنغهام

وقال عضو اللجنة التنفيذية للانتخابات في مركز اقتراع برمنغهام لمراسل وكالة ارنا : إن ضباط الشرطة كانوا حاضرين وقاموا بتفريق عناصر الشغب المناوئين للثورة الاسلامية؛ مؤكدا على استمرار عملية التصويت في هذه الدائرة الانتخابية رغم محاولات هؤلاء المثيرين للشغب لثني الناخبين.

وبطبيعة الحال، يتكرر هذا السلوك من قبل العناصر الارهابية المناوئة للثورة والجمهورية الاسلامية، بين حين واخر لاسيما خلال عمليات الاقتراع، وسبق لهم ان اعتدوا على إحدى النساء الإيرانيات اللاتي ذهبن إلى مركز الاقتراع في برمنغهام وقاموا بضربها بوحشية.

وقد واجه هذا العمل الإرهابي رد فعل قوي من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إنجلترا، ونتيجة للمتابعة، ألقت الشرطة البريطانية القبض على ثلاثة من المتورطين في هذه الجريمة.

علما ان عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 في بريطانيا، بدات منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة وسوف تستمر حتى الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي، وقد ادلى القائم باعمال السفارة الايرانية بصوته في الدائرة الانتخابية التي انشئت بمبنى القنصلية العامة في لندن.

وقد رصدت في انجلترا لهذا الاستحقاق الانتخابي، 10 صناديق اقتراع في 10 دوائر انتخابية، منها 5 صنادق في مناطق مختلفة من العاصمة لندن، وسائر المدن البريطانية الخمس وهي : مانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل أبون تاين، وكارديف وغلاسكو.

انتهی**1426 / ح ع **