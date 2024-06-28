إيران و روسيا تؤكدان على تطوير التعاون البيئي بین البلدین

وعلى هامش الاجتماع العاشر لوزراء البيئة بمجموعة دول البريكس باستضافة روسيا، صرح سلاجقة : ان قادة الايرانيين والروس لديهم إرادة جادة في تحسين العلاقات الثنائية، وسوف نستخدم فرص الجوار بين البلدين لتحقيق ذلك.

وأضاف مساعد الرئيس الايراني : لدينا مواقف مشتركة تساعد على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات بين طهران وموسكو، كما أن لدينا القدرة على التعاون في مجال كسر الحظر المفروض عليهما.

علما ان رئيس منظمة البيئة الايرانية علي سلاجقة، بدا زيارة إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية، لاجراء محادثات بيئية.

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