٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85523321
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السفير الايراني في الرياض :

موافقة السعودية على تصويت الحجاج الإيرانيين جسدت عمق العلاقات بين البلدين

٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٢٨ م
رمز الخبر: 85523321
موافقة السعودية على تصويت الحجاج الإيرانيين جسدت عمق العلاقات بين البلدين

طهران / 28 حزيران / يونيو/ ارنا-قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض "علي رضا عنايتي" : مشاركة الحجاج الإيرانيين في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 ضاعفت ذكرى الحج الجميلة بالنسبة لهم؛ مؤكدا بان موافقة السلطات السعودية على اجراء الانتخابات جسدت عمق العلاقات بين البلدين.

وأعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، عن ارتياحه لقاء تنفيذ عملية التصويت في مراكز الاقتراع بالمملكة العربية السعودية.

وأكد عنايتي : نظراً لوجود الحجاج الإيرانيين في مكة والمدينة المنورة، وفي ظل العلاقات الأخوية القائمة بين طهران والرياض، تم طلب الإذن من سلطات هذا البلد بمشاركة المواطنين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

كما ثمن السفير الايراني جهود المسؤولين الكادحين الخلص في جمهورية إيران الاسلامية والمملكة العربية السعودية، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واعتبر شعيرة الحج هذا العام، بانها ركيزة في العلاقات الأخوية بين البلدين.

انتهی**1426

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