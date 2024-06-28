موافقة السعودية على تصويت الحجاج الإيرانيين جسدت عمق العلاقات بين البلدين

وأعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، عن ارتياحه لقاء تنفيذ عملية التصويت في مراكز الاقتراع بالمملكة العربية السعودية.

وأكد عنايتي : نظراً لوجود الحجاج الإيرانيين في مكة والمدينة المنورة، وفي ظل العلاقات الأخوية القائمة بين طهران والرياض، تم طلب الإذن من سلطات هذا البلد بمشاركة المواطنين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

كما ثمن السفير الايراني جهود المسؤولين الكادحين الخلص في جمهورية إيران الاسلامية والمملكة العربية السعودية، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واعتبر شعيرة الحج هذا العام، بانها ركيزة في العلاقات الأخوية بين البلدين.

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