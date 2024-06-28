لجنة الانتخابات : تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 حتى الساعة العاشرة مساء

وقال اسلامي في تصريح له قبل قليل، انه نظرا لمطالب الناخبين والاستقبالهم الواسع، فقد وافق وزير الداخلية على تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 في انحاء البلاد، لمدة ساعتين، وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024) أمام الناخبين، للتصویت في الانتخابات الرئاسية الـ 14 التي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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