رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن يصف استقبال الناخبين الإيرانيين جيدا

واضاف "مهرابادي" في تصريح لمراسل ارنا : مع بدء التصويت في أمريكا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توجه المواطنون من مناطق نائية وقريبة صوب بكل نشاط وحيوية صوب مراكز الاقتراع.

وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة لتامين العملية الانتخابية بمشاركة المواطنين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، قال مهرابادي : على الرغم من محاولات فئة قليلة من الأشخاص، لم تحدث اي مشكلة ملفتة في هذا الخصوص حتى الآن.

وبالتزامن مع اجراء الـ 14 للإنتخابات الرئاسية داخل البلاد، تجري الانتخابات الرئاسة الايرانية الرابعة عشرة، في 138 بعثة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.

وفتحت مراكز التصويت في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024) أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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