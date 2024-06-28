السفير ال صادق يعلن تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية في العراق

وفي تصريج لمراسل ارنا مساء الجمعة، اوضح السفير ال صادق، انه تم تمديد عملية الاقتراع لدى الدوائر الانتخابية في مدن بغداد والبصرة والنجف الاشرف وكربلاء والكاظمية، حتى الساعة الثامنة مساء.

وعزا السفير الايراني، بصفته رئيس الهيئة التنفيذية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في العراق، عزا الاسباب في تمديد فترة التصويت داخل المدن العراقية، الى استمرار توجه الرعايا الايرانيين بمن فيهم المقيمون وزوار العتبات المقدسة، صوب الدوائر الانتخابية للادلاء بأصواتهم، وايضا لتلبية مطالب رؤساء الدوائر الانتخابية في هذا الخصوص .

علما بان عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في ايران، بمشاركة الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، بدات منذ الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي في 138 بعثة سياسية ايرانية على صعيد العالم، وذلك بالتزامن مع انطلاق التصويت في الدوائر الانتخابية على صعيد البلاد.

انتهى ** ح ع