نظرا للاقبال الواسع...تمديد فترة التصويت لانتخابات الرئاسة الايرانية حتى الساعة الـ 12 مساء

وأعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد: انه نظرا لاقبال الشعب الواسع على الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد، فقد تم تمديد وقت التصويت في جميع مراكز الاقتراع حتى الساعة الـ 12 مساء.

وهذا هو التمديد الثالث للانتخابات لفترة ساعتين، وكان التمديد الاول من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء والتمديد الثاني من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في الساعة 8:00 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في 58640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران، منها 34522 في المناطق الحضرية و24118 في المناطق القروية والريفية، وهي مقسمة الى 43 ألفًا و425 مركز اقتراع ثابت و15 ألفا و 215 مركز اقتراع متنقل.

كما تم تخصيص 344 مركز اقتراع في سفارات وممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في نحو 100 دولة في العالم.

وتجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي يتنافس فيها المرشحون الاربعة؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان.

انتهى ** 2342