بدء عملية فرز الاصوات لانتخابات الرئاسة الايرانية

وتم اغلاق مراكز الاقتراع في جميع انحاء البلاد الا ان عملية التصويت استمرت في المراكز التي شهدت تواجد الناخبين فيها لحين الانتهاء من الادلاء باصواتهم لتبدا عملية فرز الاصوات فيها.

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي عن اغلاق أبواب مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة الايرانية في الساعة الثانية عشرة من مساء الجمعة.

وقال اسلامي في تصريحه: انتهت فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وتم اغلاق ابواب مراكز الاقتراع، لكن التصويت مستمر في المراكز التي لا يزال ناخبون متواجدين فيها، وبعد ادلاء هؤلاء باصواتهم ستبدا عملية فرز الأصوات فيها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في الساعة 8:00 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في 58640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران، منها 34522 في المناطق الحضرية و24118 في المناطق القروية والريفية، وهي مقسمة الى 43 ألفًا و425 مركز اقتراع ثابت و15 ألفا و 215 مركز اقتراع متنقل.

وتم تمديد الانتخابات 3 مرات، في كل مرة ساعتين، من الساعة السادسة حتى الثانية عشرة مساء.

وتم تخصيص 344 مركز اقتراع في سفارات وممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في نحو 100 دولة في العالم.

وجرت الانتخابات الرئاسية الـ 14 لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية من بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان.

انتهى ** 2342