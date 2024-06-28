الحجاج الايرانيون ادلوا باصواتهم في انتخابات الرئاسة

وفي هذا الصدد قال السفير الايراني لدى الرياض علي رضا عنايتي في تصريح له الجمعة: تصويت الحجاج في السعودية تم بشكل جيد، وإجراء الانتخابات الرئاسية ضاعف ذكرى الحج الجميلة بالنسبة لهم.

وادلى الحجاج الايرانيون باصواتهم ليس فقط في القنصلية بل ايضا في بعض الفنادق التي تم انشاء مراكز تصويت فيها لهذا الغرض.

وكان القنصل الايراني في جدة حسن زرنكار قد اعلن يوم الاربعاء بان السلطات السعودية وافقت فقط على ايجاد صناديق اقتراع في السفارة والقنصلية.

يذكر ان نحو 50 الف حاج ايراني مازالوا متواجدين في الديار المقدسة لغاية الان.

انتهى ** 2342