متحدث لجنة الانتخابات: سيتم الاعلان عن فرز الأصوات تدريجياً

واشار اسلامي في تصريح للصحفيين الى ان الموعد النهائي للتصويت قد انتهى في الساعة الثانية عشرة مساء، وقال ان مسؤولي مراكز الاقتراع ملزمون بمواصلة عملية التصويت في حال تواجد الناخبين في هذه المراكز حتى الانتهاء من ذلك لتبدا من ثم عملية فرز الاصوات.

واضاف: وفقاً للمادة 177 من الدستور، يجب أن يحصل المرشح للانتخابات الرئاسية على الأغلبية المطلقة من الأصوات اي النصف زائد واحد للفوز بمنصب الرئاسة.

المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد قال ردا على سؤال عن موعد اعلان نتائج الانتخابات: سنعلن النتائج تدريجيا فور ابلاغ اللجنة بفرز الاصوات من قبل مراكز الاقتراع.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في الساعة 8:00 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في 58640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران، منها 34522 في المناطق الحضرية و24118 في المناطق القروية والريفية، وهي مقسمة الى 43 ألفًا و425 مركز اقتراع ثابت و15 ألفا و 215 مركز اقتراع متنقل.

وتم تمديد الانتخابات 3 مرات، في كل مرة ساعتين، من الساعة السادسة حتى الثانية عشرة مساء.

وتم تخصيص 344 مركز اقتراع في سفارات وممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في نحو 100 دولة في العالم.

وجرت الانتخابات الرئاسية الـ 14 لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية من بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان.

انتهى ** 2342