استشهاد شخصين اثر هجوم مسلح على سيارة تحمل صندوق اقتراع جنوب شرق ايران

وقال هذا المصدر المطلع في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) فجر اليوم السبت: قبل قليل، هاجم مسلحون سيارة تحمل صندوق اقتراع في منطقة جكيغور، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر.

واضاف: ان هذا الحادث وقع بعد انتهاء عملية التصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 في الساعة 8:00 صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في 58640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران، منها 34522 في المناطق الحضرية و24118 في المناطق القروية والريفية، وهي مقسمة الى 43 ألفًا و425 مركز اقتراع ثابت و15 ألفا و 215 مركز اقتراع متنقل.

وتم تمديد الانتخابات 3 مرات، في كل مرة ساعتين، من الساعة السادسة حتى الثانية عشرة مساء.

وجرى تخصيص 344 مركز اقتراع في سفارات وممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في نحو 100 دولة في العالم.

وجرت الانتخابات الرئاسية الـ 14 لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية من بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان.

انتهى ** 2342