حصيلة ثانية لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية

واعلن اسلامي انه بعد فرز 3,889,248 من الأصوات، في 11 الفا و 425 مركز اقتراع في 180 مدينة ، حصل بزشكيان على 1,595,345 صوتاً، وجليلي على 1,594,868 صوتاً ومحمد باقر قاليباف 544,144 صوتاً، ومصطفى بور محمدي 25,538 صوتاً .

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

انتهى ** 2342