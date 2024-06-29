حصيلة ثالثة لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية

وبعد فرز 5,825,805 من الأصوات، في 17 الفا و 38 مركز اقتراع في 250 مدينة ، حصل مسعود بزشكيان على 2,410,760 صوتاً، وسعيد جليلي 2,408,079 صوتاً، ومحمد باقر قاليباف 780,202 صوتاً، ومصطفى بور محمدي 40,428 صوتاً.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

انتهى ** 2342