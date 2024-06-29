حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية

وبعد فرز 8 ملايين و 379 الفا و 341 صوتا في 23 الفا و 66 مركز اقتراع في 300 مدينة بالبلاد، حصل سعيد جليلي على 3 ملايين و 505 الاف و 191 صوتا، ومسعود بزشكيان 3 ملايين و 389 الفا و 191 صوتاً، ومحمد باقر قاليباف 1 مليون و 116 الفا و 659 صوتا، ومصطفى بور محمدي 62 الفا و 310 اصوات.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

انتهى ** 2342