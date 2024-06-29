القوات المسلحة اليمنية تستهدف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

وأضاف العميد سريع أنّ القوة الصاروخية والقوات البحرية اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "ديلونكس" الأميركية في البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ البالستية.

وأدت العملية إلى إصابة السفينة بصورة مباشرة.كما نفذت القوة الصاروخية عملية استهدفت سفينة "جوناس ميرسك" في البحر الأبيض المتوسط، وحققت العملية هدفها بنجاح، وفق بيان سريع.

وأوضح أنّ سفينة "جوناس" تابعة لشركة "ميرسك"، التي تُعَدّ من أكثر الشركات الداعمة لكيان الاحتلال، وأكثرها انتهاكاً لقرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف سريع أنّ تنفيذ هذه العملية جاء بالتزامن مع تنفيذ القوات البحرية عمليةً عسكريةً أخرى في البحر الأحمر، ضد سفينة "ioannis"، التي استُهدفت بعددٍ من الزوارق المسيرة، بسبب انتهاكها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

واول أمس، أكد سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي، الأولى بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، والثانية عبر استهداف سفينة "SEAJOY" في البحر الأحمر.وسبق ذلك تنفيذ القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، عمليةً عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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