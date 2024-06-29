حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية

وبعد فرز 10 ملايين و 366 الفا و 410 اصوات في 27 الفا و 938 مركز اقتراع في 343 مدينة بالبلاد، حصل سعيد جليلي على 4 ملايين و 266 الفا و 386 صوتا، ومسعود بزشكيان 4 ملايين و 244 الفا و 815 صوتاً، ومحمد باقر قاليباف 1 مليون و 385 الفا و 83 صوتا، ومصطفى بور محمدي 80 الفا و 506 اصوات.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

انتهى ** 2342