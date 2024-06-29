احدث حصيلة لنتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية

وبعد فرز 12 مليونا و 58 الفا و 843 صوتا في 32 الفا و 244 مركز اقتراع في 375 مدينة بالبلاد، حصل مسعود بزشكيان على 5 ملايين و 354 صوتا، وسعيد جليلي على 4 ملايين و 875 الفا و 269 صوتا، ومحمد باقر قاليباف 1 مليون و 620 الفا و 628 صوتا، ومصطفى بور محمدي 95 الفا و 171 صوتا.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

انتهى ** 2342