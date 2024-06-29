حزب الله يدكّ محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا ويحقّق إصابات

واستهدفت المقاومة ‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا، بالأسلحة الملائمة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على القرى والبلدات اللبنانية.

ونشرت المقاومة مشاهد عن عملية استهدافها قاعدة "بيريا" للدفاع الجوي الصاروخي التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، شمالي فلسطين المحتلة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات الجنوبية، وأكّد مراسل الميادين أنّ غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي كفركلا وشيحين.

واول أمس، قصفت المقاومة القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

وشنّت المقاومة هجوماً جوياً، عبر مسيّرات انقضاضية، على أماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، في موقع الناقورة البحري، وأصابتها إصابات مباشرة. وتمّ أيضاً استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

انتهى ** 2342