٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85523637
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حزب الله يدكّ محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا ويحقّق إصابات

٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٢٢ ص
رمز الخبر: 85523637
حزب الله يدكّ محيط مثلث الطيحات وموقع بركة ريشا ويحقّق إصابات

طهران / 29 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - يوم الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة ‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا، بالأسلحة الملائمة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة فيه.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتكررة على القرى والبلدات اللبنانية.

ونشرت المقاومة مشاهد عن عملية استهدافها قاعدة "بيريا" للدفاع الجوي الصاروخي التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، شمالي فلسطين المحتلة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات الجنوبية، وأكّد مراسل الميادين أنّ غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي كفركلا وشيحين.

واول أمس، قصفت المقاومة القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي، والتابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة "بيريا"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏

وشنّت المقاومة هجوماً جوياً، عبر مسيّرات انقضاضية، على أماكن التموضع والاستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، في موقع الناقورة البحري، وأصابتها إصابات مباشرة. وتمّ أيضاً استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

انتهى ** 2342

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