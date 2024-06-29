٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85523660
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قوى الامن الداخلي تعلن استشهاد اثنين من كوادرها في الهجوم المسلح جنوب شرق ايران

٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ ص
رمز الخبر: 85523660
قوى الامن الداخلي تعلن استشهاد اثنين من كوادرها في الهجوم المسلح جنوب شرق ايران

زاهدان / 29 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت قيادة قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان عن استشهاد اثنين من كوادرها فجر اليوم السبت، اثر هجوم شنه اشرار مسلحون على سيارة تحمل صندوق اقتراع في منطقة جكيغور بالمحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.

وقال المركز الإعلامي لقوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان: أطلق أفراد مسلحون النار من عدة اتجاهات في عملية غادرة على سيارة تقل كوادر تنفيذية وانفاذ القانون بهدف الاستيلاء على صندوق من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الايرانية كان بمعيتهم في منطقة جكيغور بالمحافظة.

واضاف: بشجاعة قوى الامن ، تم الحفاظ على صندوق الاقتراع الا ان خمسة من الكوادر التنفيذية وإنفاذ القانون اصيبوا بجراح حيث تم نقلهم إلى مركز طبي، ولكن للأسف، استشهد اثنان منهم هما الجندي فرهاد جليل والعريف إبراهيم مرمزي.

انتهى ** 2342

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