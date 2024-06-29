قوى الامن الداخلي تعلن استشهاد اثنين من كوادرها في الهجوم المسلح جنوب شرق ايران

وقال المركز الإعلامي لقوى الامن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان: أطلق أفراد مسلحون النار من عدة اتجاهات في عملية غادرة على سيارة تقل كوادر تنفيذية وانفاذ القانون بهدف الاستيلاء على صندوق من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الايرانية كان بمعيتهم في منطقة جكيغور بالمحافظة.

واضاف: بشجاعة قوى الامن ، تم الحفاظ على صندوق الاقتراع الا ان خمسة من الكوادر التنفيذية وإنفاذ القانون اصيبوا بجراح حيث تم نقلهم إلى مركز طبي، ولكن للأسف، استشهد اثنان منهم هما الجندي فرهاد جليل والعريف إبراهيم مرمزي.

انتهى ** 2342