٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:١٣ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85523691
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ملفات إخبارية

شهداء وجرحى في غارات الاحتلال على قطاع غزة

٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:١٣ ص
رمز الخبر: 85523691
شهداء وجرحى في غارات الاحتلال على قطاع غزة

طهران / 29 حزيران/يونيو/ارنا- أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ266.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب القطاع.

وقصفت مسيرة للاحتلال مواقع مختلفة قرب بلدية الشوكة شرق رفح، مما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب مجموعة من الفلسطينيين في شارع الرشيد الساحلي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين وعدد من الجرحى الى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة عقب قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات.

کما افادت المصادر باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.

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