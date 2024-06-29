وزير الداخلية:الشعب الايراني لا يدخر أي جهد في اثبات حضوره في كل الساحات

وخلال مؤتمر صحفي اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024 عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الايرانية في المرحلة الأولى، اعلن وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14.

وصرح وحيدي انه مرة أخرى و في الأشهر القليلة الماضية، تمكنت ايران من تحقيق النجاح، وأُجريت الانتخابات بأجواء هادئة ونزيهة ومنافسة جديّة وحضور جماهيري عند صناديق الاقتراع.

واشار الى ان حادثة استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه لم يتسبب في تعطيل العملية الانتخابية والتي اجريت حتى منتصف ليل امس وتمت عملية فرز الأصوات الانتخابية وأعلنها المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي.

وثمن وحيدي دور الاجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية التي قامت بمسؤولياتها في هذه الانتخابات على الوجه الصحيح، مؤكدا على ان الشعب الايراني قد اطلع على البرامج الانتخابية للمرشحين للرئاسة من خلال هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية.

كما شكر وزير الداخلية الايراني المرشحين وفرقهم الانتخابية والشعب الايراني بالاخص الناخبين الأعزاء الذين كان لهم حضور جيد في هذه الانتخابات.

وفي اشارة الى إجراء 3 انتخابات خلال الأشهر القليلة الماضية، رأى وحيدي بأن مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات الحالية مؤثرة للغاية.

واضاف بأن الشعب الايراني لا يدخر أي جهد في اثبات حضوره في كل الساحات من مشاركته بتشييع شهداء الخدمة وذكرى اربعينهم والانتخابات وما الى ذلك من مناسبات وطنية.

كما لفت الى استشهاد شرطیين نتیجة هجوم مسلحین على سیارة تنقل صنادیق اقتراع من أحد دوائر مدینة جکیجور جنوب سیستان وبلوشستان.

وضمن تقدير الشهيد امير عبد اللهيان، اكد وحيدي على ان هذا الشهيد له تأثير فعال في جذب الايرانيين في الخارج للادلاء باصواتهم.

واعرب وحيدي عن امله في ان تتم الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة المقبل بأجواء حماسية وتنسيقية مع كافة اللجان الانتخابية في جميع انحاء البلاد.

وتابع انه ونظرا لأنه كان من المتوقع أن يتم تمديد الانتخابات الى الجولة الثانية، فقد تم إبلاغ الدول الأخرى من اجل اجراء الجولة الثانية هناك.

واشار وزير الخارجية الايراني الى ان كندا قامت بخطوة قبيحة للغاية مضيفا انه وعلى الرغم من تأكيد السلطات الكندية على الديمقراطية إلا أنها لم تسمح باجراء عملية الاقتراع في هذا البلد، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك في الجولة الثانية، كما توجه بالشكر لكافة الحكومات الأخرى التي تعاونت في إجراء الانتخابات خارج ايران.

وافاد وحيدي انه وفقا للقانون تبدأ الحملات الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة من يوم الغد اي من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء عملیة التصويت في الجولة الثانية اي يوم الاربعاء المقبل. ويوم الخميس لن يكون هناك تبليغات للحملات الانتخابية، ويوم الجمعة ستجرى الانتخابات.

انتهى**ر. م