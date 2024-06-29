متحدث الخارجية : مواطنونا في الخارج ادخلوا الياس في قلوب الاعداء عبر مشاركتهم الحماسية بالانتخابات

واضاف متحدث الخارجية، في تدوينة له عبر الفضاء الافتراضي اليوم السبت : مرة اخرى وفي اختبار جديد، نقف جنبا الى جنب متحدين ومتماسكين من اجل شموخ ايران والايرانيين.

وختم كنعاني تدوينته بالقول : عهد متجدد لكل الإيرانيين الأباة في أي بقعة من إيران والعالم، يوم الجمعة المقبل عند صناديق الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران، أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة (28 حزيران/يونيو 2024) أمام الناخبين الايرانيين في الداخل والخارج، من اجل التصویت لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية، وذلك بين أربعة مرشحين.

ومع الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الرابعة عشرة، اليوم السبت، تاهل المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي الى جولة الاعادة والتي ستجري يوم الجمعة المقبل 5 تموز/يوليو 2024.

انتهى ** ح ع